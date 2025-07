Nave mercantile attaccata al largo dello Yemen | lanciati razzi scontro armato in corso

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano, con l’attacco di una nave mercantile nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen. Dopo aver ricevuto avvicinamenti sospetti da piccole imbarcazioni, l’incidente ha scatenato uno scontro armato, con lanci di razzi e un conflitto in corso. Una situazione che preoccupa la stabilità della regione e la sicurezza delle rotte commerciali mondiali. Restate con noi per aggiornamenti e analisi approfondite su questa crisi in evoluzione.

