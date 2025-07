Ius Italiae Tajani vuole convincere gli alleati ma la Lega lo frena

Antonio Tajani torna a spingere con determinazione sulla proposta dello Ius Italiae, un tema caldo che divide il centrodestra. Pur riconoscendo che non sia l’emergenza principale, il leader di Forza Italia insiste sull’importanza di affrontare il tema, contrapponendosi alle proposte più lassiste della sinistra. Tuttavia, la Lega frena, lasciando in sospeso le sorti del progetto. Tajani, però, assicura: «Figurarsi se posso fare...», lasciando intuire che la partita è ancora aperta.

Antonio Tajani torna a insistere sullo Ius Italiae, la proposta di Forza Italia per cambiare le regole di ottenimento della cittadinanza italiana. Pur riconoscendo che «non è l’emergenza numero uno», secondo lui «un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non deve farlo la sinistra con proposte lassiste». In ogni caso, ha evidenziato al Forum in Masseria, non intende mettere in difficoltĂ il governo: «Figurarsi se posso fare una minima azione che possa mettere in difficoltĂ il centrodestra, ho raccolto l’ereditĂ di Berlusconi». Ma resta l’intenzione di voler « convincere i nostri alleati entrando nel merito». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ius Italiae, Tajani vuole convincere gli alleati ma la Lega lo frena

In questa notizia si parla di: italiae - tajani - vuole - convincere

Cittadinanza, Tajani rispolvera per l’ennesima volta lo Ius Italiae. E nel centrodestra ricomincia il gioco delle parti - Tajani rispolvera ancora una volta lo Ius Italiae, alimentando il dibattito politico tra centrodestra e opposizioni.

FORUM IN MASSERIA 2025 | Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani dialoga con... Vai su Facebook

Cittadinanza e 'ius italie', Tajani insiste: Voglio convincere alleati. Ma Salvini lo gela; Cittadinanza, Tajani insiste: “Voglio convincere gli alleati”. Salvini lo gela: “Non passerà mai”; Cittadinanza: Tajani, 'paura di inglobare è segno debolezza, voglio convincere alleati'.

Ius Italiae, Tajani vuole convincere gli alleati ma la Lega lo frena - Antonio Tajani torna a insistere sullo Ius Italiae e punta a convincere gli alleati, ma la Lega lo frena: «Non passerà mai». Lo riporta lettera43.it

Tajani: 'Sullo ius Italiae non metto in difficoltà il governo' - Lo ius Italiae "non è l'emergenza numero uno" e dirlo non significa "fare marcia indietro". Riporta ansa.it