Charlotte Flair | John Cena era l’uomo giusto per battere il record di titoli di mio padre

John Cena ha fatto la storia a WrestleMania 41 quando ha sconfitto Cody Rhodes diventando per ben 17 volte campione del mondo, battendo il record che condivideva con Ric Flair. In un’intervista su Sports Illustrated, Charlotte Flair ha spiegato perché non è dispiaciuta che il suo iconico padre sia passato al secondo posto. Le sue parole. “I record sono fatti per essere battuti. Non voglio parlare a nome di mio padre, ma penso che in questo caso posso farlo: John era l’uomo giusto. Vedere quello che rappresenta per questo business e ciò che mi ha dato come performer, non mi permette affatto di essere triste. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net