Esplosione in appartamento a Torino arrestato 40enne | è ricoverato in ospedale

Una tragedia scuote Torino nel cuore del quartiere Lingotto: un’esplosione devastante ha causato la perdita di una vita e ferito gravemente altre persone, tra cui bambini. Un 40enne, guardia giurata, è stato arrestato con l’accusa di aver provocato il disastro, che ha lasciato la comunità incredula e in preda al dolore. La vicenda apre un drammatico capitolo sulla sicurezza e il senso di comunità.

(Adnkronos) – È ricoverato in ospedale il quarantenne, guardia giurata, ritenuto responsabile di aver provocato nella notte tra domenica e lunedì l’esplosione che ha devastato alcuni appartamenti di una palazzina nel quartiere torinese del Lingotto, provocando la morte del 33enne Jacopo Peretti e il ferimento di altre cinque persone tra cui due bambini. L’uomo sarebbe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Esplosione in appartamento a Torino, arrestato 40enne: è ricoverato in ospedale

