I 70 lavoratori precari della giustizia protestano davanti al Tribunale di Monza

Un gruppo di 70 lavoratori precari della giustizia di Monza si è riunito in protesta davanti al tribunale, portando alla luce le sfide e le realtà di chi, grazie al PNRR, ha contribuito a modernizzare il sistema giudiziario. Nonostante il loro ruolo fondamentale, continuano a lottare per una stabilizzazione che riconosca il valore del loro impegno. È un grido di solidarietà e di diritto che merita attenzione, perché la giustizia si costruisce anche con il rispetto e l’equità verso chi la rende possibile ogni giorno.

Monza, 6 luglio 2025 - Al Tribunale di Monza lavorano 70 dipendenti precari, assunti negli ultimi anni con contratto a tempo determinato grazie alle risorse del Pnrr, che hanno dato un apporto decisivo all'ammodernamento del sistema giustizia e alla riduzione dell'arretrato che rappresentava un serio problema causato da una carenza cronica di personale. Anche loro hanno partecipato alla rivendicazione sindacale davanti al Palazzo di giustizia monzese in cui, a un anno dalla scadenza dei contratti dei precari assunti con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a soli 6 mesi dall'approvazione della prossima legge di bilancio nella quale il Governo dovrà definire le risorse destinate alla stabilizzazione, le sigle sindacali Fb Cgil, Usb Pi e Uil Pa chiedono con forza la stabilizzazione dei 12.

