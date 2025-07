UFFICIALE | Delio Rossi Nuovo Allenatore Foggia Terzo Mandato allo Zaccheria

Il calcio ritorna a sorridere al Foggia, che annuncia con entusiasmo il ritorno di Delio Rossi sulla panchina rossonera per la terza volta. Un nome che incarna passione, esperienza e successo, pronto a guidare il club verso nuovi traguardi. La tifoseria può sognare di rivivere i momenti più belli, perché con Rossi in panchina, il futuro si tinge di ambizione e determinazione. Il nuovo capitolo sta per iniziare: restate sintonizzati!

!. Il Calcio Foggia ha finalmente sciolto le riserve sulla guida tecnica per la prossima stagione: è ufficiale l’accordo con Delio Rossi, che torna sulla panchina rossonera per la terza volta nella sua carriera. Il club pugliese ha concluso le trattative con l’esperto allenatore, un volto noto e amato dalla piazza, che si prepara a un nuovo capitolo allo Zaccheria. Il Ritorno del “Mister”: Contratto Annuale per Delio Rossi. L’accordo raggiunto tra il patron Nicola Canonico e Delio Rossi prevede un contratto annuale, senza opzioni, segno di una volontà comune di lavorare a stretto contatto per il futuro immediato del club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - UFFICIALE: Delio Rossi Nuovo Allenatore Foggia, Terzo Mandato allo Zaccheria

