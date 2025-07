Ho avuto una storia con Silvio Berlusconi quando gli ho detto che mi sposavo si è fatto da parte Oggi pubblico contenuti erotici | parla Sonia Grey

In un mondo fatto di segreti e rivelazioni, Sonia Grey svela il suo inconfessabile mix di genetica, cura e passione per lo sport. Tra aneddoti personali e professionali, la sua lunga intervista a Libero ci trasporta nel suo universo vibrante e autentico, dove bellezza e benessere sono il risultato di scelte consapevoli e di uno stile di vita attivo. La sua storia ci invita a scoprire come si possa mantenere forma e vitalità in ogni fase della vita.

La lunga intervista di Sonia Grey a Libero inizia con “il segreto” della sua forma fisica: “Questione di genetica, mio padre ha 86 anni e sembra un pischello. Ma ho anche un compagno medico che si intende di metabolismo ed estetica: gestiamo una farmacia con i prodotti migliori, tra cui gli integratori (cita la marca, ndr) di nostra produzione. Infine, pratico molto sport qui nel verde di Bolzano: ho fatto triathlon e ora gioco pure a golf”. La sua vita dell’ex conduttrice si divide tra la città dove vive, appunto Bolzano, e Dubai dove, dice, “abbiamo una villa sul mare, ci trascorriamo sei mesi l’anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una storia con Silvio Berlusconi, quando gli ho detto che mi sposavo si è fatto da parte. Oggi pubblico contenuti erotici”: parla Sonia Grey

