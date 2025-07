Se la rivoluzione ha un corpo è quello di Elodie

Elodie, con il suo corpo 232 e una presenza che conquista ogni palco, incarna la rivoluzione musicale italiana. Prima donna a esibirsi da sola allo stadio Maradona, simbolo di forza e indipendenza, e protagonista di momenti iconici come i Nastri d’Argento, si impone come voce autentica contro il patriarcato. Con la sua energia travolgente e il messaggio di libertà , Elodie è diventata la vera rivoluzione del nostro panorama musicale.

