Da F1 il film alle corse vere i colpi di genio di Brad Pitt al limite dell' azzardo solleverebbero uno scandalo dopo l' altro

Il ritorno di un mondo sfrenato e adrenalinico, dove la linea tra genialità e follia si dissolve in un lampo. "F1", il film con Brad Pitt e Damson Idris, ci trasporta in un universo di corse estreme e scelte rischiose, superando ogni limite conosciuto. È solo finzione o qualcosa di più? Scopriamolo insieme, perché in pista, come nella vita, le regole sono fatte per essere infrante...

C’è una linea sottile tra genialità e follia e nel nuovissimo F1, il film con Brad Pitt e Damson Idris al volante, quella linea viene superata ad altissima velocità. Più volte. Perché va bene lo spettacolo, va bene l’adrenalina, ma c’è un limite oltre il quale la finzione diventa quasi provocazione. E chi conosce anche solo un po’ le dinamiche della Formula 1 reale lo sa: quello che succede nel film è tutto, fuorché regolare. Il ritorno di un “eroe” fuori controllo. Il protagonista, Sonny Hayes (Pitt), è un ex pilota che non ce l’ha mai davvero fatta: dopo un grave incidente, ha lasciato la Formula 1 senza mai vincere una gara. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Da F1, il film, alle corse vere, i colpi di genio di Brad Pitt, al limite dell'azzardo, solleverebbero uno scandalo dopo l'altro

In questa notizia si parla di: pitt - film - brad - limite

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

25 giu 25Prima guardando tutti in sala la premiere di @f1movie il Film con Brad Pitt, @damsonidris e Javer Bardem @bardemantarctic, sullo schermo, poi dopo il film sempre al @thespacecinema di Parco De Medici, il Movie Talk sul film e la vera For Vai su Facebook

Da F1, il film, alle corse vere, i colpi di genio di Brad Pitt, al limite dell'azzardo, solleverebbero uno scandalo dopo l'altro; Brad Pitt al limite, velocità e destino sul circuito di F1; F1 – Il Film: il crepuscolo del pilota e la corsa verso il proprio limite.

Il ritorno di un “eroe” fuori controllo - f1, il film con Brad Pitt, corre veloce tra azione e finzione, ma la sua “strategia di gara” sarebbe uno scandalo nella Formula 1 reale. Secondo gqitalia.it

Brad Pitt svela il vero motivo per cui lui e Tom Cruise lasciarono Le Mans '66 - Brad Pitt e Tom Cruise avrebbero dovuto essere i protagonisti di Le Mans '66 - Lo riporta cinema.everyeye.it