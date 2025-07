Cittadinanza è scontro nel centrodestra Tajani rilancia sullo ius Italiae Salvini chiude | Non passerà mai

Nel cuore del Forum in Masseria, il centrodestra si anima con un acceso scontro sulla cittadinanza: Tajani propone lo "ius Italiae", ma Salvini taglia corto. Tra tensioni e contrasti, si delinea un fronte interno sempre più diviso, rischiando di mettere in discussione l'unità del governo. La questione resta calda, e il futuro dello Ius Culturae si fa sempre più incerto.

La cornice è quella del Forum in Masseria, ma il tono si scalda subito: Antonio Tajani torna a parlare di riforma della cittadinanza, prova a spiegare la proposta targata Forza Italia, ma la Lega lo gela nel giro di poche ore. È l’ennesimo segnale di frizione interna alla maggioranza, un braccio di ferro ormai ricorrente sul tema dello ius culturae (ora ribattezzato “ius Italiae”) che mina la compattezza del governo. Tajani rilancia: “È parte del programma”. “Vorrei convincere i nostri alleati entrando nel merito della nostra proposta, che prevede dieci anni e non cinque come nel referendum della sinistra”, ha dichiarato Tajani, precisando che la riforma non è prioritaria ma resta “una questione identitaria ” che un centrodestra moderno dovrebbe affrontare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it