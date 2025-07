Giovani in Serie B | fatta per Pagano al Bari Mannini e Reale vicini alla Juve Stabia

Mentre il mercato infiamma le speranze dei tifosi romanisti, il talento giovanile si fa strada in Serie B, con Pagano al Bari, Mannini e Reale vicini alla Juve Stabia. La Roma, forte di oltre 40.000 abbonamenti, punta a rinforzarsi per tornare in Champions League, ma le cessioni e le strategie di mercato potrebbero cambiare gli equilibri. Il futuro è ancora tutto da scrivere, e le sorprese non mancheranno.

Mercato e ancora mercato nei pensieri della Roma, che dopo aver incassato la fiducia incondizionata da parte del popolo giallorosso (abbonamenti esauriti con oltre 40.000 tessere sottoscritte), vuole costruire una squadra in grado di lottare per il famigerato ritorno in Champions League. Per fare ciò bisognerà blindare i big della rosa, come uno Svilar tentato dal Galatasaray, e trovare le pedine giuste da regalare a Gasperini. Le cessioni però non si sono esaurite con il 30 giugno, e fra queste potrebbero figurare alcuni giovani pronti a fare esperienza in Serie B. Il primo di questi sarà con ogni probabilità Riccardo Pagano, reduce da una buona prima stagione fuori dalla capitale con la maglia del Catanzaro (20 partite e 2 assist). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giovani in Serie B: fatta per Pagano al Bari, Mannini e Reale vicini alla Juve Stabia

In questa notizia si parla di: giovani - serie - fatta - pagano

Serie fantasy per giovani adulti: una nuova direzione sorprendente nell’adattamento dei libri - Nel mondo delle serie fantasy per giovani adulti, l’adattamento dei libri sta vivendo una svolta sorprendente, aprendo nuove strade narrative e visive.

Rebus portieri a Palermo, Bisoli verso il ritorno al Cesena Calcio mercato Serie B, tra grandi ritorni e colpi a sorpresa: il Bari si assicura Pagano... Vai su Facebook

Svolta Roma per le plusvalenze entro il 30 giugno: tre giovani vicini alla cessione a Sassuolo e Toro; Scouting in C a 30mila euro: Le Iene svelano il sistema Salvatore Bagni; Roma, rush finale per i 15 milioni di plusvalenze: Massara può 'salvare' Angelino e Ndicka.

Zerocalcare visto da don Pagano e dai "Cattonerd" - Avvenire.it - Il blogger don Gianmario Pagano, con un gruppo di giovani, va alla scoperta di una "teologia" nella serie televisiva disegnata da Michele Rech «Strappare lungo i bordi» su Netflix. Si legge su avvenire.it