Giustizia premierato autonomia | le riforme del governo Meloni avranno tempi lunghi Cosa succede da qui a fine anno

Le riforme del governo Meloni, tra cui il premierato e la giustizia, sembrano procedere a passo lento, mentre l’autonomia differenziata ha perso momentaneamente l’attenzione pubblica. Con tempi stimati lunghi, cosa succederà da qui a fine anno? È inevitabile chiedersi se queste novità cambieranno il volto dell’Italia o resteranno mere promesse non ancora realizzate. La domanda cruciale è: quali saranno i prossimi passi e gli ostacoli in questa lunga attesa?

A che punto sono le riforme istituzionali del Governo Meloni? «La madre di tutte le riforme», il premierato, come ama definirla Giorgia Meloni, e la riforma della Giustizia, sono quelle di cui si è tornati a parlare in questi giorni, mentre l’ autonomia differenziata dopo l’approvazione in cdm a maggio del ddl di legge delega per la definizione dei Lep sembra uscita dai radar. L’impressione è che il governo non abbia alcuna fretta di approvarle: premierato e riforma della giustizia procedono con estremo rilento. Sicuramente il loro iter parlamentare riprenderà dopo la pausa estiva. Quali saranno i prossimi passi? Il Parlamento ha ancora diversi decreti da convertire prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Open.online

