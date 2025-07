In Italia non giocano i giovani? Questa statistica smentisce totalmente la tesi

Spesso sentiamo dire che in Italia i giovani non trovano spazio nel calcio professionistico, alimentando un’immagine negativa e stereotipi. Tuttavia, i dati recenti sfatano questa convinzione: le statistiche dimostrano che i talenti italiani emergono e crescono, contraddicendo le narrative prevalenti. È ora di guardare oltre le apparenze e riconoscere il valore reale dei nostri giovani calciatori, perché i numeri parlano chiaro e ci invitano a riflettere diversamente.

Una grafica pubblicata su Facebook racconta una verità diversa da quella che si sente in tv. I numeri, a volte, parlano molto più chiaro delle opinioni (AnsaFoto) – serieanews.com Ogni volta che nasce un talento precoce in giro per l’Europa, scatta il solito riflesso condizionato: “Eh, se fosse nato in Italia starebbe ancora in Primavera, o al massimo in panchina in Serie C”. Una frase che va bene per tutte le stagioni. Come la camicia bianca o il brodo di carne. E in effetti il sospetto che qui si faccia più fatica a lanciare i giovani non è infondato. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - In Italia non giocano i giovani? Questa statistica smentisce totalmente la tesi

In questa notizia si parla di: italia - giocano - giovani - statistica

Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia - Lorenzo Musetti ha conquistato un posto nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, superando il tedesco Alexander Zverev in due set.

La Spagna poteva giocare l'Europeo u21 così. In Italia intanto qualcuno pensa di multare i club che non fanno giocare gli italiani. Palliativi. Soluzioni fuori fuoco. Vai su Facebook

Gravina: “In Italia i giovani non giocano. Yamal e Douè invece sì”; Casadei-gol, Slovacchia ko: Azzurrini ai quarti; I migliori giovani italiani giocano (quasi) tutti nella Fiorentina e nell’Atalanta.

“In Italia i giovani giocano troppo poco”, ma cosa dicono i dati a riguardo? - Gianluca Di Marzio - Vedendo le convocazioni di Luciano Spalletti per Euro 2024, uno dei dati che emerge subito è che l’Italia, a differenza delle ... Da gianlucadimarzio.com

Italia paese per vecchi? I giovani ci sono e giocano, il vero problema è la mancanza cronica di talento: lo dimostrano i dati - Ma è anche un Paese che ormai produce pochi Under 21 pronti per giocare in prima squadra. Riporta ilfattoquotidiano.it