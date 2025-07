Oristanio scatena il mercato | almeno cinque club sul talento ex Inter

Oristanio sta facendo impazzire il mercato! Il giovane talento cresciuto all’Inter ha attirato l’attenzione di almeno cinque club di Serie A, pronti a contendere il suo futuro. Dopo aver brillato con il Venezia, nonostante la retrocessione, il suo nome è sulla bocca di molti dirigenti che vedono in lui un possibile protagonista della massima serie. La prossima stagione potrebbe essere quella del grande salto: ecco chi punta su di lui e quale sarà il suo destino.

Oristanio fa il pieno di pretendenti in Serie A: ecco chi pensa al talento del Venezia. Oristanio oggetto dei desideri del calciomercato. Vari club si daranno battaglia per l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter. Il classe 2002, reduce da una buona stagione in prima serie con la maglia del Venezia nonostante la retrocessione dei lagunari, non seguirà il Venezia in cadetteria ma continuerà a giocare in Serie A, visto il grande interesse nei suoi confronti. «All’orizzonte è bagarre per Oristanio, con Torino e Parma che dovranno vedersela anche con il Sassuolo, ma nelle scorse settimane è emerso anche in chiave di altre realtà della massima serie, come per esempio Bologna e Lecce. 🔗 Leggi su Internews24.com