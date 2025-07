Don Matteo Balzano si uccide prima della messa Aveva confidato a una parrocchiana | Nessuno sa l’inferno che uno ha dentro

Il suicidio di don Matteo Balzano, giovane e stimato vice-parroco di Cannobio, ha scosso profondamente la comunità e l'intero mondo ecclesiastico. Nella sua ultima confessione, aveva confidato a una parrocchiana di un inferno che portava dentro, lasciando tutti sgomenti di fronte a un dolore così invisibile. Un dramma che ci invita a riflettere sull'importanza di ascoltare e sostenere chi si sente solo dentro.

Non si era presentato alla messa del mattino e quando sono andati a chiamarlo lo hanno trovato esanime nella sua stanza: il suicidio di Don Matteo Balzano, giovane vice-parroco a Cannobio nel Torinese, non ha sconvolto solo la comunità locale, ma anche l’intero mondo della chiesa cattolica e del clero italiano. Come riportano i siti locali, fino al giorno precedente al suicidio nulla lasciava presagire una simile tragedia. «La sera precedente aveva organizzato una tombola in paese. Era pienamente coinvolto nella vita della comunità e in particolare dei giovani», ha raccontato a Torino Cronaca il sindaco Gian Maria Minazzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it