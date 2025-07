Maltempo sul capoluogo italiano alberi sulla città Cosa sta succedendo e dove

Il maltempo ha colpito duramente il capoluogo toscano, Firenze, interrompendo il caldo opprimente con un violento acquazzone. Mentre l’aria si è rinfrescata e le temperature sono crollate, la città si è trovata a dover affrontare anche i disagi causati dai crolli di alberi in diversi punti. Situazioni di emergenza che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, lasciando tutti alla domanda: cosa sta succedendo e dove?

Un violento acquazzone ha interrotto il caldo torrido che da giorni opprimeva la città, regalando qualche ora di tregua a residenti e turisti. L’aria si è rinfrescata bruscamente e le temperature sono crollate, mettendo fine a una lunga fase di afa persistente. Ma con l’acqua sono arrivati anche i disagi: in diversi punti si sono registrati cedimenti e crolli di alberi, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. È accaduto a Firenze, dove il temporale ha messo fine a dieci giorni consecutivi di allerta rossa per il caldo. Uno degli episodi più gravi si è verificato in viale Fanti, vicino allo stadio, dove un albero è precipitato su due auto in sosta, danneggiandole pesantemente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it