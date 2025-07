Esplosione dell' impianto di gpl a Roma la procura procede per disastro colposo e lesioni

Un’immensa esplosione ha scosso Roma, coinvolgendo un impianto di GPL e lasciando sgomenti cittadini e autorità. La procura ha aperto un’indagine per disastro colposo e lesioni, e questa settimana ascolterà testimoni, a partire da chi si trovava al distributore al momento della tragedia. Un passo fondamentale per fare luce sulle cause e garantire giustizia alle vittime.

In settimana verranno sentiti testimoni a cominciare da chi era al distributore in quei momenti dell'esplosione.

