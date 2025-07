Calciomercato Inter De Winter e Leoni per la difesa

L'Inter si prepara a rinforzare la propria difesa con due giovani promesse: Giovanni Leoni e Koni De Winter. La società nerazzurra punta a un progetto di ringiovanimento, affidandosi a talenti che possono fare la differenza già da subito. Con Chivu che spinge per Leoni, l'attenzione si concentra su questi promettenti difensori, pronti a scrivere il futuro dell’Inter e a conquistare i cuori dei tifosi.

Inter, caccia al difensore: Leoni e De Winter nel mirino L'Inter punta a ringiovanire la difesa e ha messo gli occhi su due talenti: Giovanni Leoni del Parma e Koni De Winter del Genoa. Leoni, classe 2006, è il favorito di Chivu, che lo ha lanciato a Parma.

