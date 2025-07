Calhanoglu-Galatasaray? Prossime 48-72 ore decisive! Tre nodi – SI

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu, con tre nodi cruciali da sciogliere entro 48-72 ore. Il suo possibile trasferimento al Galatasaray si intreccia con l’interesse dell’Inter, che valuta attentamente le alternative. Intanto, il mercato si infiamma: l’esito di questa fase potrebbe segnare un cambio di passo importante per tutte le parti coinvolte. Ma cosa succederà davvero? Restate sintonizzati, perché le risposte potrebbero arrivare a breve.

Calhanoglu e il Galatasaray, l’inizio di settimana potrebbe essere importante. Intanto l’Inter aspetta l’offerta e valuta gli eventuali eredi del centrocampista turco. SETTIMANA IN ARRIVO NON BANALE – Il fronte Calhanoglu potrebbe accendersi nei prossimi giorni. Alfredo PedullĂ , tramite il suo canale YouTube, ha raccontato le ultime sul centrocampista turco. Con l’Inter la situazione è ormai ai ferri corti. Ecco cos’ha raccontato il giornalista esperto di calciomercato: « Le prossime 48-72 ore saranno decisive per Calhanoglu? Probabilmente sì. Per capire la fattibilitĂ di un’operazione con il Galatasaray, per capire se arriveranno 25 piĂą 5 di bonus per arrivare a 30, per capire il budget del Galatasaray che ha il sogno Osimhen. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galatasaray? Prossime 48-72 ore decisive! Tre nodi – SI

Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny! - Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime novità dall'Inter: trattative in corso, contatti con l'Aston Villa per Bisseck, interesse per Calhanoglu al Galatasaray e l'arrivo ufficiale di Bonny.

Fabrizio Romano: “Il Galatasaray vuole vedere l'agente di Hakan Calhanoglu per capire cosa può accadere con l'Inter. Il Club turco è solito fare sforzi sul piano dell'ingaggio, meno su quello del cartellino. L'intenzione è quella di non pagare una cifra alta.” Vai su Facebook

Dalla Turchia - Calhanoglu verso il Galatasaray, la trattativa con l'Inter entra nel vivo: accordo molto vicino - La settimana alla porte potrebbe essere decisiva per definire il futuro di Hakan Calhanoglu, in rotta con l'Inter dopo lo scontro con Lautaro Martinez e Beppe Marotta e destinato all'addio. Scrive msn.com

Inter, ultimatum a Calhanoglu: ecco il prossimo passo. Ederson? C’è la via - L'Inter ha deciso di risolvere il caso Calhanoglu nel giro di un paio di settimane. Secondo fcinter1908.it