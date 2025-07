Raid Idf su Gaza uccisi 33 palestinesi

La tensione tra Israele e Gaza si intensifica drammaticamente: 33 palestinesi sono stati uccisi questa mattina durante un raid israeliano, con molti altri feriti in un'escalation di violenza che colpisce duramente la Striscia. La tragedia si concentra nel quartiere di Sheik Ramadan, mentre il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. In un clima di crescente insicurezza, è fondamentale comprendere le implicazioni di questo conflitto e cercare soluzioni durature.

14.33 Secondo funzionari dell'ospedale, almeno 33 palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti stamattina, quando gli aerei israeliani hanno lanciato una serie di attacchi sulla Striscia di Gaza. L'attacco più mortale si è verificato nel quartiere di Sheik Ramadan, a nord di Gaza City, dicono fonti dell'agenzia di stampa palestinese Wafa. Nelle ultime 24 ore, 80 palestinesi uccisi e altri 304 feriti nei raid, secondo il ministero della Salute di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

