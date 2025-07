Avete mai visto il figlio di Jerry Calà? Ha 22 anni e si è laureato | la foto col padre orgoglioso di lui

Jerry Calà, icona del nostro cinema, condivide un momento di grande orgoglio: la laurea a soli 22 anni del suo talentuoso figlio. Un traguardo che rende felice non solo la famiglia, ma anche i fan, desiderosi di conoscere di più sulla vita privata del noto attore. La foto con il volto sorridente e il diploma in mano cattura l’essenza di un genitore felice e fiero. Scopriamo insieme chi è il giovane protagonista di questa emozionante storia!

Da padre super orgoglioso, Jerry Calà pubblica la fotografia con suo figlio neo laureato, mostrando al pubblico una gioia immensa. Scopriamo di seguito chi è il ragazzo che ha raggiunto un ottimo traguardo giovanissimo! Jerry Calà: la felicità per il figlio laureato. Il simpaticissimo attore settantenne è raggiante per la felicità che suo figlio Johnny gli ha regalato laureandosi giovanissimo. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, Jerry Calà ha pubblicato una fotografia che lo ritrae con il ragazzo e sua moglie Bettina Castioni, immortalando uno dei momenti più significatifi e belli della sua vita.

Johnny, chi è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni e cosa fa nella vita - Johnny, nato nel 2003, è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni, coppia unita dal 2002. Cresciuto in un ambiente familiare affettuoso, ha scelto di mantenere un basso profilo, dedicandosi a interessi personali e hobbies.

Jerry Calà, il figlio è la sua fotocopia da ragazzo: la foto alla laurea https://msn.com/it-it/intrattenimento/cinema/jerry-cal%C3%A0-il-figlio-%C3%A8-la-sua-fotocopia-da-ragazzo-la-foto-alla-laurea/ar-AA1HXxH3?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Grande festa oggi in casa Calà Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, ha festeggiato l'importante traguardo, sui social tutti gli scatti di famiglia. Congratulazioni! Vai su Facebook

