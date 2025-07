Conserve pane fatto in casa e dolci di melassa | viaggio nella cucina della singolare comunità Amish

Scopri i segreti di una comunità Amish, dove il pane fatto in casa e i dolci di melassa sono più di semplici ricette: sono un rito che unisce tradizione e identità. In un viaggio tra campi e cucine autentiche, si svelano storie di semplicità e passione che attraversano generazioni, restituendoci un’immagine di vita genuina e senza tempo. Un’esperienza culinaria e culturale da assaporare fino in fondo.

Nel cuore rurale degli Stati Uniti, c'è una comunità che sfugge ai ritmi moderni e continua a vivere secondo regole secolari. Anche a tavola.

