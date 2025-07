Salmone affumicato Despar richiamato per rischio Listeria i lotti interessati dal ritiro dai supermercati

Attenzione consumatori! Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di salmone affumicato norvegese Despar a causa del rischio di Listeria monocytogenes. La sicurezza alimentare è la nostra priorità , e per questo è fondamentale conoscere i dettagli dei prodotti coinvolti. Ecco quali sono i lotti interessati dal richiamo per garantire la vostra protezione e quella dei vostri cari.

Il Ministero della salute richiama il salmone norvegese affumicato della Despar per sospetta presenza di Listeria monocytogenes: quali sono i lotti.

