la politica netflix e la solitudine degli adolescenti la lettura di pregliasco e vernetti

Mentre la società evolve grazie alle innovazioni digitali, l'ombra della solitudine si allunga sui giovani. Secondo le analisi di Pregliasco e Vernetti, e i recenti dati Ipsos, tra i 18 e i 24 anni più di metà si percepisce spesso isolata, un fenomeno che preoccupa e invita a riflettere sulle nuove modalità di connessione e alienazione. La domanda che sorge spontanea è: come possiamo contrastare questa tendenza e promuovere un vero senso di comunità?

Mentre siamo sempre più interconnessi grazie alle nuove tecnologie, cresce la sensazione di solitudine e isolamento, soprattutto tra le fasce più giovani. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos nel 2023 sulla popolazione del Regno Unito, il 58% delle persone tra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di sentirsi spesso o sempre solo: un dato più alto di oltre 20 punti rispetto al totale della popolazione adulta (37%). Il dato è ancora più significativo considerando che, sempre secondo Ipsos, ogni giovane britannico nella fascia 15-24 anni usa in media i social media per ben 83 ore al mese; mentre il numero di ore cala significativamente al crescere dell’età, fino ad arrivare a 22 ore mensili tra gli over 55. 🔗 Leggi su Formiche.net