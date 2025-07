Giro d’Italia Women la svizzera Reusser trionfa nella cronometro d’apertura a Bergamo

Il Giro d’Italia Women 2025 ha aperto le sue sfide con un’eccezionale cronometro a Bergamo, dove Reusser ha conquistato la vittoria, mostrando tutta la sua forza e determinazione. La competizione promette emozioni e sorprese ad ogni tappa, mentre le atlete si preparano a scrivere nuove pagine di storia sulle strade italiane. Un evento che cattura l’essenza del ciclismo femminile, un continuo crescendo di passione e talento. E il meglio deve ancora arrivare.

Bergamo. Giro d’Italia Women 2025, si comincia a fare sul serio. Dalle 11:35 alle 14:07, 153 atlete sono scattate alla caccia di un solo obiettivo: la maglia rosa. E lo hanno fatto da Bergamo, dal cuore di ChorusLife. Poi via verso Torre Boldone, Ranica e Alzano, per poi tornare indietro sempre su via Corridoni, passare dal Gewiss Stadium e volare verso l’arrivo sul Sentierone, sull’arrivo dei 14,2 km da percorrere. Dopo la presentazione di sabato sera, la giornata di domenica 6 luglio è iniziata alle 10, con l’inaugurazione del monumento dedicato a Felice Gimondi all’interno dello smart district. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Giro d’Italia Women, la svizzera Reusser trionfa nella cronometro d’apertura a Bergamo

In questa notizia si parla di: bergamo - giro - italia - women

Domenica 6 luglio, Giro d’Italia Woman al via da Bergamo: i provvedimenti viabilistici - Preparati a vivere un’emozionante domenica di sport e passione: il 6 luglio, da Bergamo, prende il via il 36° Giro d’Italia Woman 2025.

safe to say @Movistar_Team had a great amount of fun at yesterday's team presentation di sicuro la Movistar si è divertita molto alla presentazione squadre di ieri a Bergamo #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW | @Movistar_Team @LianeL Vai su X

Domenica in rosa per Bergamo: c'è il Giro d'Italia Women 2025 I 14,2 km compresi tra il ChorusLife e il Sentierone decreteranno la prima leader della corsa Vai su Facebook

Giro d’Italia Women al via da Bergamo: come cambia la viabilità domenica 6 luglio; Giro d’Italia Women 2025 al via da Bergamo: tutte le modifiche alla viabilità di domenica 6 luglio; Da Bergamo a Imola: percorso, favorite e dove seguire la corsa rosa.

A Bergamo lo spettacolo del Giro d’Italia Women: vince Reusser, terza Longo Borghini - Foto - Iniziata la prova contro il tempo che apre una delle tre corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale. Secondo ecodibergamo.it

Giro d’Italia Women 2025, Marlen Reusser domina la crono inaugurale – 3ª Elisa Longo Borghini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com