Thesocialpost.it - Bomba nell’auto di un finanziere, arrestata ex moglie mandante dell’attentato

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In provincia di Napoli, un grave attentato dinamitardo ha colpito un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza a Bacoli il 21 marzo 2023. Recenti sviluppi nelle indagini, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno portato all‘arresto di tre persone, accusate di aver fabbricato un ordigno esplosivo e di concorso in tentato omicidio pluriaggravato. Dalle indagini emerge che l’autore materiale, arrestato il 16 ottobre 2023, avrebbe agito su mandato dell‘ex compagna dell’ufficiale. Quest’ultima avrebbe coinvolto altre due persone nella fabbricazione della. L’ordigno era stato piazzato sotto l’auto dell’ufficiale, ma per fortuna non ha causato vittime. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto.