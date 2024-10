Bologna, liti e frequentazioni pericolose: sospesa licenza a un locale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Giovanni in Persiceto (Bologna), 16 ottobre 2024 – Un locale in Corso Italia è stato chiuso dal questore di Bologna, Antonio Sbordone, che ne ha ordinato la sospensione per 10 giorni. La decisione è arrivata dopo che è stata accertata la presenza costante di numerose persone pregiudicate all'interno del pubblico esercizio, rendendolo di fatto fonte di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le liti all’interno del locale In particolare, già a luglio i poliziotti del commissariato distaccato di San Giovanni in Persiceto erano intervenuti nel locale per una lite, a cui aveva preso parte anche un minorenne, mentre di recente, a settembre, gli agenti avevano effettuato un intervento per sedare una lite scaturita all’interno e all’esterno del locale, dove le persone coinvolte sono poi risultate avere diversi precedenti. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, liti e frequentazioni pericolose: sospesa licenza a un locale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Giovanni in Persiceto (), 16 ottobre 2024 – Unin Corso Italia è stato chiuso dal questore di, Antonio Sbordone, che ne ha ordinato la sospensione per 10 giorni. La decisione è arrivata dopo che è stata accertata la presenza costante di numerose persone pregiudicate all'interno del pubblico esercizio, rendendolo di fatto fonte di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Leall’interno delIn particolare, già a luglio i poliziotti del commissariato distaccato di San Giovanni in Persiceto erano intervenuti nelper una lite, a cui aveva preso parte anche un minorenne, mentre di recente, a settembre, gli agenti avevano effettuato un intervento per sedare una lite scaturita all’interno e all’esterno del, dove le persone coinvolte sono poi risultate avere diversi precedenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattata due cani in pieno centro a Bologna : uomo denunciato dalla polizia locale - I ragazzi hanno così messo in sicurezza gli animali e soccorso l'uomo. . Nel frattempo è arrivata una pattuglia della polizia che era stata chiamata poco prima in quanto una persona aveva segnalato di aver visto un uomo sbattere due cani di piccola taglia contro il muro di un palazzo. Il tutto è accaduto sabato scorso, intorno alle 21, quando una pattuglia della polizia locale è stata fermata ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna : spacciano droga nei dehors di un locale - tre arresti in via del Lavoro - Sono questi i risultati di un'operazione portata a termine dalla Squadra Mobile in zona San Donato nei giorni scorsi. Il giorno dopo i poliziotti sono tornati a controllare quella zona e hanno arrestato altre due persone, anche loro marocchini, di 33 e 45 anni, per i medesimi reati, commessi sempre utilizzando quello stesso dehors come sede di attività di spaccio. (Ilrestodelcarlino.it)

Migliore locale street food di Bologna : qual è secondo la guida Gambero Rosso 2025 - Bologna, 6 agosto 2024 – Ragù è un laboratorio di pasta fresca da asporto nel cuore di Bologna, in via Goito e quindi a due passi da via Indipendenza. Non mancano quindi tagliatelle, ma nemmeno tortellini e lasagne da asporto: sicuramente un’idea che crea un forte connubio tra la tradizione culinaria e delle sfogline e la necessità più moderna di fermarsi in velocità per mangiare un boccone, ... (Ilrestodelcarlino.it)