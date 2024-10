Arrestato hacker per violazione dei server del Ministero della Giustizia: 46 password di magistrati scoperte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le indagini condotte dalla Procura di Napoli hanno portato alla luce un caso di hacking che ha colpito importanti istituzioni italiane. Un giovane hacker siciliano di 24 anni, Carmelo Miano, è stato Arrestato dopo essere stato accusato di aver violato i server del Ministero della Giustizia. A seguito di un’analisi approfondita delle informazioni raccolte, gli inquirenti hanno scoperto che l’indagato era in possesso di ben 46 password di magistrati inquirenti, tra cui i procuratori di Perugia e di Firenze. Questo articolo esplora i dettagli dell’operazione investigativa e le conseguenze che potrebbero derivare da tale violazione. L’operazione della Procura di Napoli L’operazione è scaturita da un lavoro investigativo minuzioso da parte della Procura di Napoli, che ha messo in campo risorse e tecnologie per capire dimensioni e modalità dell’hacking. Gaeta.it - Arrestato hacker per violazione dei server del Ministero della Giustizia: 46 password di magistrati scoperte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le indagini condotte dalla Procura di Napoli hanno portato alla luce un caso di hacking che ha colpito importanti istituzioni italiane. Un giovanesiciliano di 24 anni, Carmelo Miano, è statodopo essere stato accusato di aver violato idel. A seguito di un’analisi approfondita delle informazioni raccolte, gli inquirenti hanno scoperto che l’indagato era in possesso di ben 46diinquirenti, tra cui i procuratori di Perugia e di Firenze. Questo articolo esplora i dettagli dell’operazione investigativa e le conseguenze che potrebbero derivare da tale. L’operazioneProcura di Napoli L’operazione è scaturita da un lavoro investigativo minuzioso da parteProcura di Napoli, che ha messo in campo risorse e tecnologie per capire dimensioni e modalità dell’hacking.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hacker arrestato - aveva le password di 46 pm tra Firenze - Perugia e Torino. I pm : “Quadro probatorio rafforzato” - Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze. L'articolo Hacker arrestato, aveva le password di 46 pm tra Firenze, Perugia e Torino. La Procura, dal canto suo, si è detta contraria sia alla scarcerazione dell’indagato e anche al trasferimento del fascicolo a Perugia, indicata ... (Ilfattoquotidiano.it)

Hacker arrestato - il 16 ottobre l’udienza davanti al Riesame - Al 24enne gli investigatori contestano i reati di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso. L’appuntamento con i giudici per il legale dell’indagato, l’avvocato Gioacchino Genchi, è previsto per le 9,30 davanti alla ottava sezione penale (collegio F). (Anteprima24.it)

Carmelo Miano - chi è l’hacker arrestato - i traumi passati : “Bullizzato a 4 anni - umiliazioni insopportabili” - Oltre all’hacking, Miano aveva accumulato una notevole fortuna in criptovalute, derivata da investimenti fortunati in Bitcoin, ma le autorità hanno sequestrato il suo portafoglio. Gli investigatori hanno installato una telecamera nell‘abitazione di Miano a Garbatella, monitorando le sue attività informatiche per raccogliere ulteriori prove. (Thesocialpost.it)