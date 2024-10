Arrestati 9 giovani: violentata una minorenne in gruppo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Seminara sono stati Arrestati 9 giovani per aver violentato una minorenne in gruppo L'articolo Arrestati 9 giovani: violentata una minorenne in gruppo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Arrestati 9 giovani: violentata una minorenne in gruppo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Seminara sono statiper aver violentato unainL'articolounainproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapine a Roma : due giovani derubati in circonvallazione Ostiense - arrestati i responsabili - Le indagini continuano per assicurare che fatti di questo tipo non avvengano più, e i residenti sperano in un incremento della sicurezza nel loro quartiere. Riconoscimento e conseguenze legali Le vittime della rapina hanno immediatamente riconosciuto i ladri, fornendo ulteriori conferme alla versione degli eventi anche come testimoni oculari. (Gaeta.it)

Aggrediscono due ragazzi accoltellandone uno per rubare un monopattino - arrestati 2 giovani per rapine - Gli agenti della squadra volante sono intervenuti intorno all'1 nella zona della Tiburtina a Pescara. . . . Due giovani di 24 e 29 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati tratti in arresto dalla polizia la scorsa notte in flagranza per il reato di rapina. I due malviventi avrebbero preso. (Ilpescara.it)

Entrano per rubare mentre la proprietaria è in casa - arrestati due giovanissimi - Il 14enne è stato arrestato e portato presso l'istituto per minori di Firenze, su richiesta della Procura per i minori, mentre per il 12enne, non imputabile per legge, è stato disposto il collocamento in una comunità di accoglienza. Insieme erano entrati a casa di una signora di oltre 90 anni, che vive in una zona poco frequentata della città . (Lanazione.it)