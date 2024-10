Isaechia.it - Amici 24, Anna Pettinelli ci ripensa su Luk3: “Le potenzialità che avevo visto in te sono completamente scomparse”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel daytime diandato in onda poco fa,ha inviato una lettera al cantante, che inizialmente aveva conteso con Lorella Cuccarini, ma che ad oggi ha rivelato di aver preso un grosso abbaglio nei suoi confronti: Ciao Luca , come ben sai inizialmente io ti avrei voluto nella mia squadra, ma dopo le tue esibizioni, mi duole dirlo, ci hoto.delleche ad oggitotalmente. Dove è finita la grinta, la vitalità che mi aveva colpito? Anche il tuo modo di cantare, a parte l’inedito in cui evidentemente sei a tuo agio, è sempre inefficace, insicuro. Non so se ti è accaduto qualcosa, oppurepreso un grosso abbaglio. Vediamo se con un compito mirato riuscirai a convincermi nuovamente o a disilludermi del tutto. Spero nella prima opzione, ovviamente. Ma non netroppo sicura.