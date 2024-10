Puntomagazine.it - Acerra: aggredisce la moglie. La Polizia di Stato arresta 32enne e sequestra pistola e fucile

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arreadper maltrattamenti, violenza nei confronti di una donna e detenzione illegale di armi Nel pomeriggio di ieri, ladiha arreper maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per detenzione illegale di arma clandestina, di arma alterata e ricettazione, undi Castelvolturno con precedenti di. In particolare, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione diper la segnalazione di una donna aggredita da un uomo. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna che ha raccontato di essere stata aggredita, come già avvenuto in precedenti occasioni, dal marito.