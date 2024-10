Lanazione.it - 43° Edizione Premio Columbus: vincono Salvatore Settis, Marco Bitossi e Sara Lucatello

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Celebrata la 43°del, promossa come da tradizione dal Rotary Club Firenze Est col duplice scopo di “celebrare la scoperta dell’America e di riconoscere il merito ad illustri personalità che in ogni campo abbiano dimostrato lo stesso spirito di “Costruttori di civiltà” che animava il grande navigatore genovese”. A ricevere il riconoscimento sono stati quest’annoper la cultura,per l’impresa eper la scienza. In apertura della cerimonia è stato fatto un approfondimento della figura del navigatore genovese dall’Amm. Cristiano Bettini, che ha analizzato l’estrema precisione delle rotte seguite da Cristoforo Colombo fin dal primo viaggio nel 1492: “Avendo a disposizione pochi strumenti e la preziosa carta di Paolo Toscanelli, Colombo centra l’obiettivo come un navigatore moderno.