Wta Ningbo 2024, Errani-Boulter interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match tra Sara Errani e Katie Boulter, valido per il primo turno del Wta di Ningbo 2024, è stato interrotto a causa della pioggia. Si giocava esattamente da mezz'ora sul cemento cinese quando un acquazzone si è abbattuto sulla città ed ha costretto le due giocatrici a tornare negli spogliatoi. Al momento dello stop, il punteggio era di 2-2, con la britannica che aveva a disposizione due palle break. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (LL) Bondar 6-7(4) 7-6(6) 6-4 M. . Tra le prime quattro teste di serie anche Emma Navarro e Barbora Krejcikova. Andreeva b. (Q) Rakhimova 6-2 6-0 Shnaider vs (8) Badosa (5) Kasatkina bye Siniakova vs Linette Putintseva b. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 500 NINGBO 2024 (6) Haddad Maia bye Boulter vs (Q) Errani Xiy. (Sportface.it)

Errani-Boulter oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Ningbo 2024 - Sara Errani se la vedrà contro Katie Boulter nel primo turno del WTA 500 di Ningbo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 08. La sua avversaria, inoltre, è ormai una solida certezza del massimo circuito e quest’anno ha portato a casa due titoli. (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 15 ottobre - Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo con gli orari italiani. . Prosegue il programma del primo turno, con anche Sara Errani in campo, impegnata contro la britannica Boulter. 00 – Wang vs Seidel a seguire – (7) Kalinskaya vs Potapova a seguire – Muchova vs Gadecki a seguire – Yuan vs Tomljanovic COURT 7 Dalle 8. (Sportface.it)