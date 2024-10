Ilgiorno.it - Vita da isolati nelle valli. Frane e strade interrotte. Al via i primi interventi

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’obiettivo è uno solo: far cessare i disagi il più in fretta possibile. Sono iniziati ieri iper mettere in sicurezza lecolpite dal nubifragio di giovedì scorso. Nel comune di Val Brembilla i lavori riguardano le località Pamparato e Catremerio: attualmente, visto il divieto totale di transito dei veicoli e attraversamento pedonale, si trovano isolate 20 persone a Pamparato e una quarantina a Catremerio. L’amministrazione comunale ha provveduto a richiedere un intervento di somma urgenza, in modo tale da accelerare le pratiche. Anche a Berbenno sono iniziati ieri i lavori per la messa in sicurezza dellesceselocalità Gorlongo e Barca, dove attualmente lesono chiuse al traffico veicolare e pedonale.