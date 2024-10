Lanazione.it - Via Bovio, tenta il colpo in un condominio e poi aggredisce gli agenti che lo inseguono

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 - Uscito da una palazzina di via, avrebbe cominciato a correre a gambe levate dopo aver incrociato una volante impegnata in un altro controllo nella zona, facendo così ipotizzare agli investigatori la sua estraneità a quele verosimilmente un’ingiustificata presenza all’interno di quello stabile. La vicenda, avvenuta nella tarda mattinata di ieri e con protagonista un 54enne di origine serba, non sarebbe naturalmente passata inosservata agliche hanno subito approfondito la questione facendo avvicinare un’altra “pantera”. Duesi sono così lanciati all’inseguimento a piedi del sospetto. L’ uomo - alto circa due metri - una volta raggiunto, avrebbe aggredito glidopo essersi disfatto per strada di un grosso cacciavite.