Vendevano pregiato vino francese ma era falso | sei arresti

Bologna, 15 ottobre 2024 – Vendevano vino pregiato francese come fosse tale, ma era un falso. I Carabinieri del Nas, nelle province di Torino, Monza, Cuneo, Roma e Bologna, hanno eseguito 6 mandati di arresto europeo e 16 perquisizioni nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale transnazionale dedita alla contraffazione e commercializzazione di bottiglie di vino di altissimo pregio prodotte da note case vitivinicole francesi. Il vino era contraffatto ma era venduto a prezzo di mercato, fino anche a 15mila euro a bottiglia. I reati sono associazione per delinquere finalizzata all'introduzione e al commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

