Trasporto locale, sciopero nazionale dei mezzi pubblici venerdì 18 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Si annuncia un nuovo venerdì di disagi per chi deve usare i mezzi pubblici. Il sindacato AL Cobas ha infatti proclamato uno sciopero del Trasporto pubblico locale a livello nazionale per venerdì 18 ottobre. L’Atm, l’azienda del Trasporto di Milano, fa sapere che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Possibili disagi anche nei servizi della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. Le motivazioni dello sciopero Lo sciopero, ha fatto sapere il sindacato AL Cobas, è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01. Lapresse.it - Trasporto locale, sciopero nazionale dei mezzi pubblici venerdì 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si annuncia un nuovodi disagi per chi deve usare i. Il sindacato AL Cobas ha infatti proclamato unodelpubblicoa livelloper18. L’Atm, l’azienda deldi Milano, fa sapere che lopotrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Possibili disagi anche nei servizi della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. Le motivazioni delloLo, ha fatto sapere il sindacato AL Cobas, è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto die per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.

