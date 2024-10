Superman: James Gunn conferma la presenza di Krypto! (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel film Superman, in arrivo nelle sale nell'estate 2025, ci sarà anche Krypto e il cane appare accanto a Clark Kent in una nuova immagine promozionale. James Gunn ha confermato che nel film Superman, in arrivo durante l'estate, ci sarà anche Krypto. Il supercane è ritratto in un'adorabile immagine animata condivisa dal regista e sceneggiatore dell'atteso reboot mentre è seduto accanto a Clark Kent e osserva con lui la Terra. Perché Krypto apparirà in Superman James Gunn ha spiegato in un post perché Krypto arriverà sul grande schermo nel reboot delle avventure del supereroe della DC. Il regista ha raccontato che il personaggio è ispirato al suo cane Ozu: "L'abbiamo adottato poco dopo che avevo iniziato a scrivere Superman. Ozu, che proviene da una difficile situazione Movieplayer.it - Superman: James Gunn conferma la presenza di Krypto! Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel film, in arrivo nelle sale nell'estate 2025, ci sarà anchee il cane appare accanto a Clark Kent in una nuova immagine promozionale.hato che nel film, in arrivo durante l'estate, ci sarà anche. Il supercane è ritratto in un'adorabile immagine animata condivisa dal regista e sceneggiatore dell'atteso reboot mentre è seduto accanto a Clark Kent e osserva con lui la Terra. Perchéapparirà inha spiegato in un post perchéarriverà sul grande schermo nel reboot delle avventure del supereroe della DC. Il regista ha raccontato che il personaggio è ispirato al suo cane Ozu: "L'abbiamo adottato poco dopo che avevo iniziato a scrivere. Ozu, che proviene da una difficile situazione

