Lanazione.it - Sociale: c’è il bando per la candidatura a garante dei diritti degli anziani

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – È stato pubblicato ilper presentare le candidature per diventareper i. L’avviso è rivolto a “figure di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche umane o del mondo del volontariato, nel settore geriatrico, nel settore psicologiche e/o sociali o pedagogiche ovvero delle attività sociali educative psicosociali nei servizi del pubblico e del privatoattivi nel territorio comunale”. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che aspirano all’incarico possono inviare domanda in carta libera entro mercoledì 13 novembre.