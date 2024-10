Settantenne si presenta per un passaporto e scopre di essere ricercato dalla polizia (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio singolare si è verificato presso il commissariato Rai di piazza Mazzini, a Roma, dove un uomo di 75 anni ha tentato di ottenere un passaporto, ma si è trovato nella sfortunata situazione di essere ricercato dalla polizia. Questa vicenda solleva interrogativi su come sia possibile che un individuo possa pensare di ottenere un documento ufficiale, nonostante abbia pendenze legali a suo carico. Gli eventi riportano alla luce questioni più ampie legate alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, ponendo l’accento sulle conseguenze legali che possono derivare da tali comportamenti. La richiesta di un passaporto che si trasforma in tragedia Di recente, un settantaquattrenne ha preso appuntamento presso il commissariato per richiedere un passaporto, portando con sé la documentazione necessaria, tra cui foto tessere e moduli di richiesta. Gaeta.it - Settantenne si presenta per un passaporto e scopre di essere ricercato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio singolare si è verificato presso il commissariato Rai di piazza Mazzini, a Roma, dove un uomo di 75 anni ha tentato di ottenere un, ma si è trovato nella sfortunata situazione di. Questa vicenda solleva interrogativi su come sia possibile che un individuo possa pensare di ottenere un documento ufficiale, nonostante abbia pendenze legali a suo carico. Gli eventi riportano alla luce questioni più ampie legate alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, ponendo l’accento sulle conseguenze legali che possono derivare da tali comportamenti. La richiesta di unche si trasforma in tragedia Di recente, un settantaquattrenne ha preso appuntamento presso il commissariato per richiedere un, portando con sé la documentazione necessaria, tra cui foto te moduli di richiesta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, ricercato va in commissariato per il passaporto: arrestato - Un semplice appuntamento per ottenere il passaporto a Roma si è trasformato in un “viaggio” diretto al carcere di Rebibbia per un uomo di 75 anni: era ricercato dalla Polizia. Il pensionato, in appare ... (msn.com)

IT Wallet, via al portafoglio digitale: patente e tessera sanitaria nello smartphone. Cos'è, come funziona e quando arriva - Tutto pronto per il lancio di IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a ... (corriereadriatico.it)

IT-Wallet: cos'è il portafoglio digitale. Carta d'identità e tutti i documenti nell'app IO. Come funziona - Mercoledì 23 ottobre segna l'inizio di una nuova era digitale in Italia con il lancio di IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app IO. La prima fase ... (leggo.it)