San Felice Circeo truffa da oltre 2mila euro ai danni di un 70enne

(Di martedì 15 ottobre 2024) San, 15 ottobre 2024 – A conclusione di indagini scaturite da una denuncia-querela sporta da un uomo di 70 anni, i carabinieri di San, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di, un cittadino residente a Ripi (FR). Il predetto, mediante artifizi e raggiri, riusciva a farsi accreditare sulla propria carta prepagata, la somma di2.300,00 per l'acquisto un motore termico per autovettura, posto in vendita online, e mai consegnato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.