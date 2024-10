Sam, il cestista morto a 24 anni per una trombosi. Il dolore della mamma: “Voglia verità” (Di martedì 15 ottobre 2024) Samuel Dilas, il 24enne giocatore di pallacanestro della Luxarm Lumezzane, è morto il 15 ottobre 2023 a causa di una serie di trombosi. La sua morte ha dato avvio a un’inchiesta della Procura di Brescia per chiarire se vi siano responsabilità mediche, soprattutto in relazione al suo primo ricovero presso l’ospedale di Brescia. Samuel era stato ricoverato a inizio ottobre 2023 per dispnea e febbre alta, ma era stato dimesso dopo diversi giorni, con l’apparente miglioramento dell’attacco febbrile. Il secondo ricovero era avvenuto a distanza di 24 ore dal ritorno a casa, risultando fatale a causa di una serie di trombosi che avevano colpito dapprima la gamba e poi varie parti del corpo. Thesocialpost.it - Sam, il cestista morto a 24 anni per una trombosi. Il dolore della mamma: “Voglia verità” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Samuel Dilas, il 24enne giocatore di pallacanestroLuxarm Lumezzane, èil 15 ottobre 2023 a causa di una serie di. La sua morte ha dato avvio a un’inchiestaProcura di Brescia per chiarire se vi siano responsabilità mediche, soprattutto in relazione al suo primo ricovero presso l’ospedale di Brescia. Samuel era stato ricoverato a inizio ottobre 2023 per dispnea e febbre alta, ma era stato dimesso dopo diversi giorni, con l’apparente miglioramento dell’attacco febbrile. Il secondo ricovero era avvenuto a distanza di 24 ore dal ritorno a casa, risultando fatale a causa di una serie diche avevano colpito dapprima la gamba e poi varie parti del corpo.

La madre di Samuel Dilas - il cestista morto a 24 anni per trombosi : “Mai ricevuto una chiamata dai medici” - A distanza di un anno dalla scomparsa di Samuel Dilas - il 24enne giocatore di basket deceduto a causa di trombosi - la madre della vittima è alla ricerca della verità: "Perché lo avevano dimesso? Forse sarebbe bastata una telefonata dei medici per sciogliere la mia rabbia".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sam - il campione di basket morto a 24 anni per una trombosi. Il dolore della mamma : dai medici non è arrivato neanche un “ci dispiace” - La vita è diventata troppo difficile per me. Samuel è morto a causa di una trombosi, come ha attestato l’autopsia. Era stato ricoverato per la seconda volta in pochi giorni. Lumezzane (Brescia), 15 ottobre 2024 – È passato un anno dalla morte di Samuel Dilas, pivot della Luxarm Lumezzane, di casa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. (Ilgiorno.it)