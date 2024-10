Omaggio a Gian Maria Volonté a 30 anni dalla sua scomparsa (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – La Scuola Volonté e la Festa del Cinema di Roma ricordano Gian Maria Volonté, a trent’anni dalla scomparsa, con la proiezione del film “La mort de Mario Ricci” di Claude Goretta, che valse al grande attore italiano il Premio per la Migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes del 1983. L’evento si terrà giovedì 17 ottobre, alle 16.30, alla Casa del Cinema a Villa Borghese, nell’ambito del programma ufficiale della Festa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – La Scuolae la Festa del Cinema di Roma ricordano, a trent’, con la proiezione del film “La mort de Mario Ricci” di Claude Goretta, che valse al grande attore italiano il Premio per la Migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes del 1983. L’evento si terrà giovedì 17 ottobre, alle 16.30, alla Casa del Cinema a Villa Borghese, nell’ambito del programma ufficiale della Festa.

Gian Maria Volonté : l'omaggio al centro di Presente Italiano 2024 - Presente Italiano 2024, festival interamente dedicato al cinema italiano ideato e diretto da Michele Galardini, dedicherà un omaggio all'attore Gian Maria Volonté, a 30 anni dalla sua scomparsa. Questo l'evento clou della manifestazione che si terrà a Pistoia dal 15 al 21 novembre. Dopo Massimo Troisi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli e Totò, il festival dedica a Volonté il manifesto ... (Movieplayer.it)

Francesco Zippel - video intervista Volonté – L’uomo dai mille volti : «Gian Maria nel privato era molto divertente» - “Volonté – L’uomo dai mille volti” ne ricorda il percorso personale e artistico sottolineando quanto Volonté sia ancora oggi un riferimento assoluto per i più importanti interpreti contemporanei. Saranno loro, insieme alla famiglia e agli amici, a raccontarne l’unicità e l’attualità, accompagnandoci a scoprire le tematiche che lo hanno definito nel suo cammino artistico e militante. (Spettacolo.eu)

Volonté - L'uomo dai mille volti - recensione : il concreto - cittadino - creatore Gian Maria in un film ritratto - Friedkin Uncut, Sergio Leone - L'Italiano che Inventò l'America, Oscar Micheaux - Il Supereroe del Cinema Americano sono solo tre tra i numerosi titoli diretti da Francesco Zippel in cui il giovane regista e produttore si è dedicato non solo ad omaggiare artisti conosciuti ed amati del cinema mondiale ma a guardare alla loro vita e carriera da un'altra angolazione, una luce diversa, per come le ... (Movieplayer.it)