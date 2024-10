Cityrumors.it - “No a un Futuro in Cenere”, le organizzazioni contro la Regione Sicilia

(Di martedì 15 ottobre 2024) No agli inceneritori previsti a Catania e Palermo. Lesono scese in campo per protestarela decisione dellaNella data della Giornata Mondialel’Incenerimento dei Rifiuti (che si celebra ogni 14 ottobre ndr) inè partita una campagna di sensibilizzazione per promuovere l’iniziativaÂin, ovvero una campagna condotta da ben 15 associazioni per dire no alla decisione delladi dare il via libera a degli inceneritori nelle province di Catania e Palermo. “in”, la campagnagli inceneritori – cityrumors.it“L’aggiornamento del Piano Rifiuti è fuori da ogni logica – spiega Manuela Leone, referente per ladi Zero Waste Italy – si parla di inceneritori e aumento delle discariche. Vogliono far diventare lanella pattumiera del Mediterraneo?“.