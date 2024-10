Neonati sepolti a Parma, Procura chiede il carcere per Chiara: tribunale del Riesame si riserva la decisione (Di martedì 15 ottobre 2024) È terminata l'udienza tenutasi al tribunale del Riesame di Bologna dove si è discusso l'appello della Procura di Parma che ha chiesto il carcere per Chiara, la 21enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due Neonati nel giardino della sua casa di Traversetolo, nel Parmense. I giudici si sono riservati la decisione. Fanpage.it - Neonati sepolti a Parma, Procura chiede il carcere per Chiara: tribunale del Riesame si riserva la decisione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È terminata l'udienza tenutasi aldeldi Bologna dove si è discusso l'appello delladiche ha chiesto ilper, la 21enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi duenel giardino della sua casa di Traversetolo, nel Parmense. I giudici si sonoti la

Neonati sepolti a Parma - al via al Riesame ma Chiara Petrolini assente - procura chiede carcere : “Può uccidere ancora” - È iniziata oggi l'udienza al Tribunale del Riesame di Bologna per Chiara Petrolini, la studentessa 22enne attualmente agli arresti domiciliari per l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento del cadavere del suo secondo neonato rinvenuto il 9 agosto scorso nel suo giardino, nonché per la soppre . (Ilgiornaleditalia.it)

Neonati morti a Parma - procuratore D'Avino : “Fatto scabroso ma rispetto per l’indagata” - Il magistrato: “È un fatto che tocca le coscienze. Cerco però di scindere la ricerca della verità dal rispetto della persona”. (Parma.repubblica.it)

Neonati sepolti a Parma - Chiara Petrolini convocata dagli investigatori fa scena muta per la terza volta - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo dopo il primo parto, quello del bambino nato il 12 maggio 2023. Fondamentale capire se era vivo o morto. (Repubblica.it)