Ilrestodelcarlino.it - Montecchio Precalcino, denunciati due dipendenti pubblici: sono accusati di truffa aggravata

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Vicenza, 15 ottobre 2024 – Un vero terremoto negli uffici comunali di: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno sottoposto a sequestro, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Vicenza, disponibilità finanziarie per oltre 25mila euro a carico di due funzionari indagati perai danni dello Stato, falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d’ufficio. I due, responsabili di settore, hanno rischiato anche l’interdizione daiuffici, richiesta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ma hanno rassegnato le dimissioni in prossimità del previsto interrogatorio di garanzia anticipato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.