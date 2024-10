Mister Movie | Guai per Ubisoft che Riduce lo Smartworking dipendenti scioperano

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)e la decisione di ridurre il lavoro da remoto Il gigante francese dei videogiochi,, noto per celebri franchise come Assassin’s Creed e Prince of Persia, ha preso la controversa decisione di limitare lo, imponendo ai suoidi lavorare in presenza per almeno tre giorni alla settimana. La motivazione dietro questa scelta risiede, secondo l’azienda, nella necessità di favorire la creatività attraverso l’interazione diretta tra i membri del team. Tuttavia, questa mossa ha provocato un’ondata di proteste tra i lavoratori. Le reazioni dei: uno sciopero per difendere lodinon hanno accolto con favore questa decisione. Sentendosi privati di un equilibrio tra vita privata e lavorativa che loaveva garantito, molti di loro sono scesi in piazza per manifestare il loro disaccordo.