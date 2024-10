L'ultimatum degli Usa a Israele: "Embargo alle armi" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendogli di adottare misure nei prossimi 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Gli Stati Uniti hanno informato Israele che sarebbero Europa.today.it - L'ultimatum degli Usa a Israele: "Embargo alle armi" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno inviato una lettera achiedendogli di adottare misure nei prossimi 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Gli Stati Uniti hanno informatoche sarebbero

“Guterres persona non gradita” - Israele vieta l’ingresso al segretario Onu - Nazioni Unite : “In Libano superato il limite della violenza” - Così il ministro degli Esteri di Israele Katz ha definito il segretario generale dell'Onu. Un'offensiva arrivata dopo l'invasione da parte dello Stato ebraico in Libano, che ha portato alla morte . "Guterres persona non gradita". Il motivo? Non ha condannato il lancio di missili dell'Iran su Israele. (Ilgiornaleditalia.it)

Israele dichiara il segretario dell'Onu 'persona non grata' : non potrà più entrare nel Paese - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stato dichiarato 'persona non grata' da Israele e quindi non potrà più mettere piede nel Paese. La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri di Tel Aviv, Israel Katz, che ha criticato il portoghese per non aver, a... (Today.it)

"Guterres persona non grata". Israele vieta l'ingresso al segretario Onu - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dichiarato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "persona non grata" in Israele. Rottura totale tra Tel Aviv e le Nazioni Unite. (Ilgiornale.it)