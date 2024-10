Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei cacciatori. Prime aperture in Regione:: "Rispettate le promesse"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo due settimane dalla riapertura di una stagione venatoria a cui, ad oggi, ha preso parte solo una delle 22 squadre attive in provincia, ladeidel Piceno giunge fino ai banchi del Consiglio regionale. Da un mese a questa parte, la caccia al cinghiale è finita al centro di una polemica legata al prolungamento della stagione di un ulteriore mese rispetto ai tradizionali tre, con una serie di aumenti a carico di oltre 1.000 appassionati che, in assenza di passi indietro della, hanno scelto di incrociare le braccia e non partecipare alla caccia.