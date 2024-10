Il mondo capovolto | il centravanti guadagna 35 milioni di euro ma in campo zero soddisfazioni Joshua quant’è grigia Manchester Una sola rete e pochissimi sorrisi

Sport.quotidiano.net - Il mondo capovolto: il centravanti guadagna 3,5 milioni di euro, ma in campo zero soddisfazioni. Joshua, quant’è grigia Manchester. Una sola rete e pochissimi sorrisi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chissà se la sera del primo ottobre, vigilia della sfida di Champions League con Liverpool, a Zirkzee sia scesa una lacrimuccia invisibile quando è andato a salutare i suoi ex compagni rossoblù in hotel facendo loro l’in bocca al lupo per la gara coi Reds. Di sicuro, sul piano personale, l’esperienza alUnited fin qui, pur gonfiandogli il conto in banca, sulha tolto il sorriso al riccioluto olandese che aveva fatto sognare Bologna. Appena un gol segnato in 10 partite (di cui 5 da titolare) sommando le 7 apparizioni in Premier League, le 2 inpa League e il lampo in Efl Cup. Il totale fa 510 minuti con pochissime gioie, personali e di squadra, se è vero che lo United dell’olandese Ten Hag assomiglia a tutto fuorché a una squadra di calcio e oggi è semplicemente un’accozzaglia di talenti inesplosi che non sanno recitare lo spartito.